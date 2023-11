Lotto | la Dea bendata ci ha visto benissimo | 120mila euro dopo l’alluvione

(Di domenica 19 novembre 2023), la Deaquesta volta ci ha. Ecco il colpo dache fa respirare una famiglia bisognosa Si dice che la Dea è, che quindi non guarda chi deve vincere, può succedere a tutti. Ma questa volta, e siamo contenti di dirlo, ci ha. Sì, perché ha fatto centrare un colpo daa chi ne aveva davvero bisogno.(AnsaFoto) – Ilveggente.itA Santa Croce, nel cuore della Toscana ferita daldelle scorse settimana, con una giocata di soli 3un uomo che ha subito diversi danni appunto dal maltempo, sposato e con due figli a carico, ha centrato il colpo che è ...

Manovra - il governo cerca fondi : spunta l'idea di anticipare la gara per il Lotto

... mentre nella cultura anglosassone il gatto nero è considerato emblema dellabendata, ovvero ... I NUMERI DA GIOCARE ALIl TERNO dei numeri del gatto nero da giocare alrigorosamente ...

Lotto, punta 1 euro e ne vince oltre 124mila - Pisa LA NAZIONE

La dea bendata bacia (ancora) i bresciani: sbancati 25mila euro al Lotto BresciaToday

Nessun biglietto di ringraziamento. Un mazzo di fiori. O come avrebbe voluto la fortunata occasione, una bottiglia di spumante per brindare anche senza la presenza del diretto interessato. Nulla ...La cultura italiana deriva da quella latina, e pertanto, lo sono anche i nostri proverbi. Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ...