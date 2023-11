L’OMS guida una missione umanitaria congiunta ad altissimo rischio all’ospedale Al-Shifa di Gaza

(Di domenica 19 novembre 2023) Ieri un team di valutazionecongiunto delle Nazioni Unite,to dal, è entrato nell’ospedale di Al-, nel nord di, per valutare la situazione sul campo e condurre una rapida analisi della situazione, valutare le priorità mediche e stabilire le opzioni logistiche per ulteriori missioni. Il team comprendeva esperti di salute pubblica, funzionari logistici

... anche per quest'anno resta il tema della campagna, un tema ... in tutti i settori, in ottica One Health, per preservare'... tra cui: Aggiornamento sulle lineeper'uso prudente dell'...

Covid, aumentano i casi: cambiano le linee guida Oms QuiFinanza