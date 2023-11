Lo Stato Vaticano cerca personale | come candidarsi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 novembre 2023) Offerte di lavoro a Roma e nel Lazio, alle tante proposte che è possibile visionare in questo periodo pre-natalizio ci sono anche gli annunci per un impiego nella Città del. Vediamo di cosa si tratta. Le settimane prima di Natale sono tra quelle maggiormente interessanti per chi è alla ridi un lavoro, sebbene quasi sempre si tratti alla fine di contratti stagionali. Sotto le feste infatti sono tantissime le aziende indie questo soprattutto nel settore del commercio e delle vendite. Negozi, centri commerciali, grandi catene, in questo periodo è spesso facile imbattersi in annunci di lavoro: se da un lato dunque le città si addobbano, dall’altro aumenta la necessità di reperire risorse umane per far fronte all’impennata della domanda da parte dei clienti. Oltre a questo però si ...