Lo spettacolo Io e Lei Confessioni della sclerosi multipla di Fiamma Satta apre la nuova Stagione del Teatro Concordia di Marsciano

(Di domenica 19 novembre 2023) La23/24 deldiprende il via mercoledì 22 novembre alle 20.45 con l’anteprima nazionale delloIo e Lei.di, interpretato da Melania Giglio.sceglie un punto di vista spiazzante e anticonformista che le consente di raccontare vicende emotive con autenticità ed energia rare. Io e lei parte da una malattia e diventa un vero inno alla vita. Due personaggi femminili legati da una singolare relazione che somiglia a una seduta psicoanalitica bruciante e senza filtri, che dà slancio alla costruzione dell’identità e diventa una spietata cartina di tornasole per la ...

La Stagione 23/24 del Teatro Concordia di Marsciano prende il via mercoledì 22 novembre alle 20.45 con l' anteprima nazionale delloIo e. Confessioni della sclerosi multipla di Fiamma Satta , interpretato da Melania Giglio. Fiamma Satta sceglie un punto di vista spiazzante e anticonformista che le consente di ...

A Marsciano il 22 novembre lo spettacolo Io e Lei - Il quotidiano che ... Umbria Cronaca

A Marsciano il 22 Novembre lo Spettacolo io e Lei - Marsciano Virgilio

Il suo destino a X Factor sembrava già scritto, dal momento in cui è stato valutato anche per i fatti avvenuti a fine agosto 2023 nel corso dello spettacolo Battiato ... stata quella di analizzare ...Lo spettacolo ha visto Mr.Rain esibirsi in una scaletta dei suoi più grandi successi, dagli inizi della sua carriera fino ai brani più recenti come La fine del mondo, Un milione di notti e Supereroi, ...