LIVE – Sinner-Djokovic | finale Atp Finals Torino 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 19 novembre 2023) Ile latestuale di, match valevole per l’ultimo atto delle ATPdi(cemento indoor). A partire favorito secondo le quote dei bookmakers sarà il serbo, che conduce il bilancio dei precedenti per 3-1. L’unico successo dell’altoatesino, tuttavia, è arrivato proprio questa settimana., infatti, ha sconfittoin tre set nel secondo incontro della fase a gironi. Motivo per cui la finalissima si presta a qualsiasi. Entrambi arrivano da due grandi vittorie in semi. L’allievo del duo formato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill ha sconfitto in tre set il russo Daniil Medvedev mentre il ventiquattro volte campione Slam ha estromesso dal ...

TORINO - Jannikè in finale delle Atp Nitto Finals di Torino e il suo avversario sarà il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il serbo ha battuto in semifinale Alcaraz imponendosi in due set per 6 - 3, 6 - 2 in ...

Jannik Sinner contro Novak Djokovic oggi in finale alle Atp Finals 2023 di Torino. L'azzurro, numero 4 del ranking, sfida il serbo, numero 1 del mondo per la corona di 're dei maestri' del tennis.