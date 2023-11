LIVE Sinner-Djokovic | ATP Finals 2023 in DIRETTA | dalle 18 00 la storica finalissima

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:36 Quello che ci apprestiamo a commentare sarà il quinto confronto diretto tra i due tennisti, con l’azzurro che ha rotto l’incantesimo pochi giorni fa aggiudicandosi un sensazionale incontro valevole per il gruppo verde. 17:32 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta dell’ultimo attesissimo atto delle ATP. Tutto pronto in una elettrica Torino per la sfida tra Janniked il serbo Novak. Buongiorno e benvenuti nellatestuale delladelle ATP. A Torino l’idolo delle folle Janniksfida il numero uno del mondo, la leggenda ...