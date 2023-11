LIVE Sinner-Djokovic 3-6 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | il serbo si aggiudica il primo set

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Game. Quattro prime, due ACE e due servizi vincenti. Così ilè incontrastabile. 40-0 Prima esterna vincente di. 30-0 Ancora un ACE del numero uno ATP. 15-0 Servizio vincente del. 1-0 Break. Lungo il recupero con il rovescio in back dell’azzurro. C’è subito il break addirittura a 0. 0-40 Tre palle break. Recupero irreale del balcanico. Riga piena. 0-30 Pressing mostruoso di, che provoca la stecca dell’avversario. 0-15 Largo il dritto lungolinea di, che deve scuotersi. Nulla è compromesso Jannik! SECONDO SET 6-3SET. Scappa via il tentativo di dritto in chop di ...