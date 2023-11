LIVE Sinner-Djokovic 3-6 3-6 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | l’azzurro esce sconfitto tra gli applausi

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:02 Numeri sbalorditivi al servizio quest’oggi per, capace di scoccare 13 ACE e convertire in punti addirittura il 91% di prime palle. Nonostante ciò Jannik ha avuto due chance di controbreak nel secondo parziale, e si è issato sullo 0-30 quando era sotto 6-3 4-3. 20:01tra gliJannik, che in questa settimana ha fatto innamorare l’Italia intera, facendo tornare il tennis inin chiaro su Rai 1.non deve recriminare nulla, e può pensare di costruire una nuova opportunità nelledi Coppa Davis. 19:59 Esplode la festa nel box del tennista di Belgrado, che conquista il suo settimo Masters. Novakè ormai sempre più una ...