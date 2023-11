LIVE Sinner-Djokovic 1-2 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | il serbo parte a suon di ACE

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ottima risposta di dritto scagliata da Jannik. 15-0 Con attenzionegioca un solido dritto in uscita dal servizio. 3-1 Break. Colpisce male il dritto, ma che ingenuità non aver richiesto l’ausilio della tecnologia. 40-AD Palla break. Di poco lungo questo dritto dal centro di. Arriva la prima palla break dell’incontro. La palla era però buona e Jannik non ha chiesto il challenge. 40-40 Non passa il tentativo di accelerazione di dritto lungolinea del numero uno d’Italia. Parità. 40-30 Serve and volley didisinnescato dal lob vincente di rovescio del suo avversario. 40-15 Seconda in spinta e palla corta vincente di dritto. Perfetto Jannik! 30-15 Servizio ...