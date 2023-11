LIVE – MotoGP | GP Qatar 2023 | la gara in DIRETTA

(Di domenica 19 novembre 2023) Lascritta delladel Gran Premio del, valevole per il diciannovesimo appuntamento della stagionedi. ORARIO PARTENZA ESTREAMING Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP delcon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 GIRO 10 – Vinales attacca Martin, ma il pilota Pramac resta avanti GIRO 9 – Vinales supera Marquez ed è settimo GIRO 9 – Di Giannantonio si incolla a Bagnaia GIRO 8 – Marquez passa Vinales e si mette a caccia di Martin GIRO 7 – Aleix Espargarò si ritira dal Gran Premio GIRO 6 – Binder on fire! Supera Alex Marquez e sale sul podio GIRO 5 – Alex ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : manca poco al warm up

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : comincia il warm up!

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : Vinales primo in un warm up di non facile lettura

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : Bagnaia cerca il riscatto in gara per tenere dietro uno scatenato Martin

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : pochi minuti al via della gara. Sfida cruciale tra Bagnaia e Martin

Grazie alla vittoria nella Sprint Martin ha dimezzato da 14 a 7 i punti di svantaggio da Bagnaia, 5° al traguardo, 'annullando' il primo match point Mondiale. Il titolo si deciderà nel weekend finale ...

LIVE MotoGP Qatar: in diretta la gara da Losail La Gazzetta dello Sport

LIVE MotoGP, GP Qatar 2023 in DIRETTA: pochi minuti al via della gara. Sfida cruciale tra Bagnaia e Martin OA Sport

In diretta - Seguici per non perdere nessun aggiornamento della penultima tappa del motomondiale! Binder entra con forza davanti a Marc Marquez, salendo in quinta casella. Martin rimane in ottava ...La sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin è sempre più serrata. La trasferta di Sepang ha spostato di pochissimo l'asse del Mondiale MotoGP: se i due piloti della Ducati erano arrivati in Malesia sepa ...