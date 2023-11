LIVE MotoGP | GP Qatar 2023 in DIRETTA | manca poco al warm up

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:25 IlUp dellasarà il primo segmento della giornata odierna, rivediamo il programma completo: 13.40-13.50, GPup 15.00-15.35 Moto3, GP: gara (18 giri) 16.15-16.55 Moto2, GP: gara (20 giri) 18.00-18.50, GP: gara (22 giri) 13:21 Ci avviamo a vivere la parte conclusiva di un weekend dove il motorsport ha flirtato con due realtà a grande trazione turistica. Se la F1 è andata in scena a Las Vegas nel nuovo Strip Circuit di cittadino, le due ruote stanno ammaliando la ricca terra del. Ecco alcune immagini della giornata di ieri che fanno capire il grande entusiasmo che ha portato ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : Martin sorpassa Bagnaia - Pecco in crisi

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : Martin scatenato - è in testa. Bagnaia arranca

...00 - RAIDUE HD: ( GUARDA LA DIRETTA ) Rubrica - RAI Sport(diretta) dallo studio SR5 - Roma ... analisi tecniche delle monoposto in 3D, interviste ai piloti e aggiornamenti sulla. Alle 00:30,...

Tutte le emozioni della Sprint Race con la rincorsa di Martin a Bagnaia La Gazzetta dello Sport

Pole record Marini: Bagnaia scatterà 4°, Martin 5° Sky Sport

Sinner conquista Finale e ascolti. Alle 18 solo su Sky lo Split Screen con la MotoGP! , Ancora un record per il tennis su Sky. Tutti pazzi per Jannik Sinner, che trionfa in semifinale contro Dani ...Tutti con Jannik! Sinner Day nella super domenica da vivere su Sky Sport e NOW!, Sarà una domenica da ricordare per il tennis italiano. Jannik Sinner, dopo una straordinaria settimana, si giocherà in ...