LIVE MotoGP | GP Qatar 2023 in DIRETTA | Bagnaia prova a fare il vuoto | Martin costretto alla rimonta

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-16 Giro veloce di Di Giannantonio in 1.53.349, che recupera due decimi a, il quale ha 0.429 di vantaggio. -17non riesce a guadagnare molto sulla quinta posizione, ora occupata da Luca Marini. Il distacco tra i due è di 1.331, con lo spagnolo che ha guadagnato 2 decimi in due giri. -17 Staccata folle di Binder, che passa all’interno Alex Marquez e si riporta in terza posizione. -17ora ha 0.640 su Fabio Di Giannantonio, che a sua volta ha 0.608 di vantaggio sul terzo posto. -18 Alex Marquez passa all’interno Marini, che va largo e viene superato anche da Binder. -18 Di Giannantonio scatenato! L’azzurro si butta all’interno di Marini e si porta in seconda posizione. -18sfrutta tutta la scia di Marquez e lo passa ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : manca poco al warm up

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : comincia il warm up!

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : Vinales primo in un warm up di non facile lettura

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : Bagnaia cerca il riscatto in gara per tenere dietro uno scatenato Martin

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : pochi minuti al via della gara. Sfida cruciale tra Bagnaia e Martin

Grazie alla vittoria nella Sprint Martin ha dimezzato da 14 a 7 i punti di svantaggio da Bagnaia, 5° al traguardo, 'annullando' il primo match point Mondiale. Il titolo si deciderà nel weekend finale ...

LIVE MotoGP Qatar: in diretta la gara da Losail La Gazzetta dello Sport

LIVE MotoGP, GP Qatar 2023 in DIRETTA: pochi minuti al via della gara. Sfida cruciale tra Bagnaia e Martin OA Sport

In diretta - Seguici per non perdere nessun aggiornamento della penultima tappa del motomondiale! Binder entra con forza davanti a Marc Marquez, salendo in quinta casella. Martin rimane in ottava ...La sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin è sempre più serrata. La trasferta di Sepang ha spostato di pochissimo l'asse del Mondiale MotoGP: se i due piloti della Ducati erano arrivati in Malesia sepa ...