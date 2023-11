LIVE Moto3 | GP Qatar 2023 in DIRETTA | alle 15 | 00 parte la gara

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:51 Concluso il giro di schieramento, i piloti stanno apportando gli ultimi ritocchi in pista 14:49 Partito il sighting lap 14:48 Riportiamo di seguito la griglia dinza Holgado D. Moreira D. Oncu D. ——————— Sasaki A. Veijer C. Fenati R. ——————– Kelso J. Bertelle M. Ortola I. ——————— Masia J. Farioli F. PÉREZ SELFA V. Alonso D ———————— Fernandez A. Artigas X. Ogden S. ———————– Furusato T. Rueda J. 14:45 Nella fattispecie sarà Sasaki a partire con un minimo di vantaggio, considerata la quarta piazza accaparrata in qualifica. Lo spagnolo sarà invece costretto alla rincorsa, visto la suanza dal decimo posto. 14:42 Potrebbe essere ladello scatto di Ayumi Sasaki, oppure quella di Juame Masià. Comunque vada, sarà uno spettacolo. 14:40 BUONGIORNO ...

LIVE Moto3 - GP Thailandia 2023 in DIRETTA : caduta Sasaki! Autostrada per Masià

LIVE Moto3 - GP Thailandia 2023 in DIRETTA : Sasaki cade! Autostrada per Masià - bagarre nel gruppo di testa

Latorna in pista con il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta: Jaume Masia (246 pt.). Ayumu Sasaki (233 pt.). David Alonso (205 ...

LIVE Moto3, GP Qatar 2023 in DIRETTA: Masià si gioca il match-point OA Sport

Moto3, GP Qatar diretta LIVE Losail Virgilio Sport

Il racconto in diretta del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto3. Si corre sul circuito di Losail. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma per le 15.00 di domenica 19 no ...Si parte alle 15 con la Moto3: sul circuito di Losail, Masià avrà il suo primo 'match point' per conquistare il titolo. Alle 16:15 la gara di Moto2, alle 18 gran finale con la top class. Il Gran ...