LIVE Moto2 | GP Qatar 2023 in DIRETTA | rimonta pazzesca di Aldeguer dalla nona alla prima posizione

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 Dopo l’errore non è riuscito a risalire Arbolino: peccato perché si poteva puntarequinta. -8 Acosta va ora all’assalto di Chantra per la settima: il campione del mondo sta uscendodistanza nella seconda parte di gara. -9 Vietti è decimo e Arbolino undicesimo, mentre da dietro Acosta è risalito fino all’ottava. -9 1:57.725 per! Un secondo inflitto a Canet in questo giro! -10IN TESTA! In sette giri. Pazzesco lo spagnolo. -10 ARBOLINO CHE RISCHIO! Va largo e per poco non viene centrato da Ogura e ...