LIVE Moto2 | GP Qatar 2023 in DIRETTA | Aldeguer rimonta e domina | Vietti e Arbolino nelle retrovie

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-4 Arriva il giro veloce per Manu Gonzalez! 1:57.545 per lo spagnolo. -5 Gonzalez dopo il sorpasso sembra avere un gran passo: sta facendo un gran giro. -5 Gonzalez in rettilineo passa Canet e si guadagna la seconda posizione! -6ha fatto un altro giro veloce: 1:57.647. Inarrivabile. -6 Storie tese tra Roberts e: qualche brutto gesto fra i due. L’italiano in questo momento si è ripreso la nona posizione. -7 Ancora un giro veloce per! 1:57.712! Di un altro pianeta il 18enne iberico che potrebbe essere in orbita MotoGP… In questo finale di stagione sta mostrando tutto il suo valore. -8 Dopo l’errore non è riuscito a risalire: peccato perché si poteva puntare alla quinta posizione. -8 Acosta va ora all’assalto di ...