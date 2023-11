LIVE Italia-Svizzera 9-8 | Europei curling 2023 in DIRETTA | azzurri di mano nel decimo end

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:35 I millimetri premiano la, per un soffio l’non ruba l’ennesima, si va alstone. 22:33 Retornaz finisce con una stone proprio all’inizio della casa, è tutto nelle mani di Schwarz. 22:30 Retornaz sblocca il gioco piazzando una stone perfettamente al centro. 22:27 Quattro stone alla fine e assolutamente nulla di fatto. 22:24 Si continua così, non è una brutta situazione per l’. 22:22 Inizio di nono end rapido: stone piazzata da una squadra e bocciata avversaria immediata. 22:20 PASSIAMO AVANTI! Doppia bocciata di Retoranaz e l’torna avanti di due! 22:20 Retornaz deve assolutamente trovare la doppia bocciata per marcare due punti. 22:19 Purtroppo Retornaz non ha trovato ...