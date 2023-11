LIVE Italia-Svizzera 7-7 | Europei curling 2023 in DIRETTA | tutto da rifare per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:11 Hit and roll perfetto di Arman. 22:09 Seconda guardia, più lunga, per gli elvetici. 22:07 Laapre l’ottavo end con una guardia. 22:05 Giocata perfetta di Schawrz,daper gli. 22:03 Purtroppo non riesce la giocata a Retornaz, Schwarz ha in mano la stone per marcare tre punti. 22:oo Tiro pazzesco di Schwarz, per magia i tre punti diventano svizzeri. 21:58 Retornaz colpisce una guardia, la situazione si fa molto complessa: 3 stone svizzere e 2ne dentro la casa, con le due azzurre a punto. Lachiama time-out. 21:55 Mosaner continua il gioco del compagno di squadra, situazione invariata. 21:54 Arman boccia immediatamente e lo stone azzurre ...