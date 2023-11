LIVE Italia-Svizzera 3-3 | Europei curling 2023 in DIRETTA | gli azzurri rientrano immediatamente nel match!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:46 Tripla bocciata meravigliosa di Arman. 20:44 Laci prova nuovamente con due stone a punto, Arman dovrà bocciare. 20:42 Giovannella apre il terzo end con una guardia. 20:41 RETORNAZ NON SBAGLIA! Si torna in perfetta parità! 20:38 ERRORE CLAMOROSO DI SCHWARZ! Retornaz ha tutto lo spazio per marcare tre punti. 20:36 Doppia bocciata di Schwarz, laci ha messo una pezza. 20:34 Mosaner si sta facendo perdonare alla grande, a 4 stone dal termine restano tre i punti. 20:31 Colpo perfetto di Mosaner, si sta mettendo bene per l’. 20:29 E arriva la bocciata di Arman. 20:28 Piccolo errore per Michel, l’hit and roll non è preciso e la stone si appresta ad essere bocciata. 20:27 Ottima giocata di Arman, c’è tanto ...