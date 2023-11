LIVE Italia-Scozia | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | test impegnativo per le azzurre

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladel terzo incontro della fase a girone degliditra. Ad Aberdeen () prosegue il round robin che promuoverà in semifinale le prime quattro nazionali della classifica. L’ha iniziato con il piede sbagliato questa sua avventura continentale perdendo la prima partita ieri 8-11 contro la Germania, mentre le padrone di casa scozzesi hanno battuto 8-4 la Turchia. Dopo il quarto posto della passata edizione lehanno come obiettivo dichiarato il podio. Il team, guidato dalla stella Stefania Constantini, ha aperto le porte alla ...

LIVE Italia-Turchia 8-3 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : due punti per le anatoliche nel settimo end

LIVE Italia-Turchia 10-4 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : arriva la prima vittoria per le azzurre!

LIVE Italia-Norvegia - Europei curling 2023 in DIRETTA : primo esame vero per gli azzurri

... aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, Dimarco: "Andare all'Europeo è un obbligo verso i tifosi" Le parole di Federico Dimarco, esterno dell', dopo la vittoria degli ...

Italia - Macedonia del Nord live: Calcio - Qualificazioni Euro 2024 Eurosport IT

LIVE Italia-Olanda, Europei curling 2023 in DIRETTA: nel pomeriggio il primo match degli uomini OA Sport

Un utente ha espresso confusione sulla serata precedente nei commenti a un post condiviso da Duran Duran in cui complimentavano i SickTeens. In risposta, Morgan ha paragonato questa situazione alle ie ...Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 14a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La Serie C è la terza serie calcistica in Italia. Negli anni ha assunto varie denominazioni senza mai perdere l’entusiasmo e ...