LIVE Italia-Scozia 5-5 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | le padrone di casa pareggiano il conto nell’ottavo end

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIDALLE 20.00 17.10: Ancora un errore di Morrison! Lasi deve prendere il punto perchè non riesce ad annullare l’end. Parità, 5-5 e mano per l’che ha la possibilità di gestire la situazione 17.06: Arriva al terzo tentativo la bocciata delle scozzesi, l’gradisce l’annullamento della mano perchè poi potrebbe avere l’ultima mano a disposizione 17.05: Secondo errore in bocciata delle scozzesi 17.04: Ancora un errorfe nella bocciata delle scozzesi, si ripresenta la situazione precedente con una stone azzurra a punto dopo 8 tiri 17.01: Una stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri dell’ottavo end 16.57: Sbaglia Morrison ed è MANO RUBATA ...