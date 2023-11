LIVE Italia-Norvegia | Europei curling 2023 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro È il primo vero esame per gli azzurri

LIVE Italia-Turchia 8-3 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : due punti per le anatoliche nel settimo end

LIVE Italia-Turchia 10-4 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : arriva la prima vittoria per le azzurre!

LIVE Italia-Norvegia - Europei curling 2023 in DIRETTA : primo esame vero per gli azzurri

LIVE Italia-Scozia - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : test impegnativo per le azzurre

LIVE Italia-Svizzera - Europei curling 2023 in DIRETTA : altro scontro diretto per gli azzurri

In prima fila dunque domani (start alle 7 in) ci sarà la Red Bull di Max Verstappen che ha rinunciato al suo ultimo tentativo per preservare un set di gomme e forse conscio dello strapotere ...

Italia - Macedonia del Nord live: Calcio - Qualificazioni Euro 2024 Eurosport IT

LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2023 in DIRETTA: altro scontro diretto per gli azzurri OA Sport

Trasferta anche per la capolista Arconatese, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia, che affronterà la Virtus CiseranoBergamo che in casa ha vinto le ultime tre gare consecutive. Al “Provasi” la ...Domenica pomeriggio del 19 novembre: al Mediolanum Forum di Assago, dalle 18:15 va in onda un classico della pallacanestro italiana del nuovo secolo tra l'EA7 Emporio Armani Milano e ...