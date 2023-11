LIVE Italia-Norvegia 9-7 | Europei curling 2023 in DIRETTA | i norvegesi non mollano e si riportano a -2

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDIFEMMINILE ALLE 15.00 LADI-SVIZZERA DIDALLE 20.00 12.22 Altra guardia posizionata da Gaute Nepstad, questa volta poco prima dell’ingresso in casa sulla sinistra. 12.21 L’entra in casa con la prima stone, che si ferma poco prima della T line. 12.21 Guardia altissima posizionata daisulla center line. 12.19 Ramsfjell boccia l’ultima stone giocata da Retornaz. Laguadagna 2 punti, poiché è presente un sasso sulla destra, più vicino al centro rispetto all’unica stone azzurra rimasta in casa. ...

LIVE Italia-Norvegia 4-2 - Europei curling 2023 in DIRETTA : grandissimo secondo end per gli azzurri

... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docenti

LIVE Italia-Norvegia, Europei curling 2023 in DIRETTA: primo esame vero per gli azzurri OA Sport

Italia - Macedonia del Nord live: Calcio - Qualificazioni Euro 2024 Eurosport IT

Francesca Romeo, 67 anni, dottoressa in servizio presso la guardia medica di Santa Cristina d'Aspromonte, è morta, raggiunta da colpi di arma da fuoco.Lunch match domenicale in serie A per la seconda partita in programma per l'ottava giornata di campionato: al PalaCarrara la Estra Pistoia, reduce dal k.o. a Reggio Emilia, riceve il Banco ...