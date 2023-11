LIVE Italia-Norvegia 9-5 | Europei curling 2023 in DIRETTA | allungano nuovamente gli azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDIFEMMINILE ALLE 15.00 LADI-SVIZZERA DIDALLE 20.00 12.05 Entrano in casa anche i norvegesi, che continuano a costruire il gioco sul lato destro. 12.05 Glientrano in casa, giocando la loro seconda stone alle spalle della guardia. 12.04 Larisponde con una guardia sulla destra della pista. 12.03 Mattia Giovanella piazza una guardia bassissima in apertura di ottavo end. 12.01 RETORNAZ NON SBAGLIA! L’azzurro non fallisce la bocciata e porta a casa due punti per la propria nazione in questo settimo end. ...