LIVE Italia-Norvegia 4-4 | Europei curling 2023 in DIRETTA | mano rubata dai norvegesi

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDIFEMMINILE ALLE 15.00 LADI-SVIZZERA DIDALLE 20.00 11.17 Gli azzurri posizionano la seconda stone in casa, giocando dietro i 3 sassi precedenti. 11.16 Igiocano una guardia bassa leggermente spostata sulla sinistra. 11.15 Guardia alta giocata daiin apertura di quinto end. Gli azzurri rispondo cono una stone in casa sulla center line. 11.13DALLA! Gli azzurri tentano una complicata doppia bocciata, prolungando la propria stone presente in casa. La giocata riesce ...