LIVE F1 | GP Las Vegas 2023 in DIRETTA | fantastico sorpasso di Leclerc su Verstappen | è primo!

(Di domenica 19 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17° giro/50rientra ai box per cambiare le gomme. Sconta anche la penalità di 5 secondi. 16° giro/50 PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!prende la scia sul rettilineo e infilaall’interno! E’ al comando! 16° giro/50si fa vedere all’esterno,protegge l’interno. La Ferrari è vicinissima… 16° giro/50IN SCIA A, LO HA PRESO! E’ battaglia per il primo posto! 15° giro/50 8 DECIMI!può utilizzare il DRS in scia a! 15° giro/50 ALLUCINANTE! Sta volando, si porta a 1.2 da! Incredibile… 15° giro/50 La finestra per effettuare il ...