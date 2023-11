LIVE Avellino-Giugliano | il tabellino

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ospita ilper la gara valida per la quattordicesima giornata di Serie C. Gli irpini sono reduci dal successo contro il Brindisi (0-4) in trasferta mentre la squadra partenopea ha fermato il Benevento nello scorso turno (2-2). Le probabili formazioni (in attesa delle ufficiali):(3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulè; Ricciardi, Casarini, Palmiero, Varela, Sgarbi; Marconi, Gori. A disp.: Pane, Pizzella, Rigione, Nosegbe-Susko, Sannipoli, Maisto, Dall’Oglio, D’Angelo, Pezzella, Tozaj, Patierno. All.: Pazienza.(4-3-3): Russo; Di Dio, Berman, Caldore, Oyewale; Giorgione, Berardocco, De Rosa; Ciufferi, De Sena, Salvemini. A disp: Baldi, Rob Coprean, Menna, Scognamiglio, Zullo, Rondinella, De Francesco, Eyango, Gladestony, Vogiatzis, ...