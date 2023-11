L’Italia come ponte col Global South Varvelli legge i dati del sondaggio Ecfr

Leggi su formiche

(Di domenica 19 novembre 2023) “Abbiamo una serie di Paesi che non intendono allinearsi, medie potenze appartenenti al cosiddetto ‘’ che non sembrano interessate a inserirsi staticamente in un campo, perché non apprezzano particolarmente gli Stati Uniti e/o l’Occidente, ma ne riconoscono un certo potere di attrazione, soprattutto perché non si vogliono mettere completamente nelle mani della Cina, e quando si trovano davanti a condizioni di scelta più o meno costretta alla fine preferiscono ancora modello e offerte occidentali”. Arturo, direttore dell’ufficio di Roma dell’, commenta con Formiche.net i risultati di “Living in an à la carte world: What European policymakers should learn frompublic opinion”. Unche il think tank paneuropeo ha condotto in collaborazione con il ...