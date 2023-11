L’importanza della permanenza dell’oggetto nei bambini

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 19 novembre 2023) Isviluppano in pochissimi mesi competenze e abilità che nelle prime settimane non hanno: una di queste è la, ovvero la consapevolezza che cose e persone esistono anche quando non possono vederli. Si tratta di un momento fondamentale dello sviluppo dei piccoli: ecco come funziona e come svilupparla. Cos’è laneiCon il termine “” si indica la capacità di comprendere che gli oggetti e le persone esistono ancora anche quando non possiamo vederli o sentirli. Questo concetto è stato scoperto dallo psicologo infantile Jean Piaget e rappresenta una pietra miliare importante nello sviluppo del cervello di un bambino. Prima che il bambino sviluppi la ...