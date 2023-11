L’Impero colpisce ancora La Russia dopo l’Ucraina vista da Di Liddo Cesi

Leggi su formiche

(Di domenica 19 novembre 2023) A più di 18 mesi dal suo inizio, il conflitto in Ucraina non sembra avviarsi verso una conclusione. La controffensiva estiva ucraina, da cui ci si aspettavano risultati eclatanti tanto a Kyiv quanto nelle capitali del blocco occidentale, sta esaurendo definitivamente il suo slancio, senza aver conseguito nessun obiettivo particolarmente rilevante. E mentre le logiche d’attrito prendono il sopravvento nella dinamica della guerra (mettendo in mostra le carenze dell’apparato securitario euroatlantico), si comincia a riflettere sugli scenari futuri e sul ruolo che vi avrà la. Nonostante il whishful thinking mostrato da buona parte della comunità occidentale, il regime autocratico guidato da Vladimir Putin non sembra dare segni di cedimento. Certo, la decisione di mettere in atto l’invasione militare su larga scala ha avuto delle conseguenze che spaziano dall’aspetto ...