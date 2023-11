Lifta il volto con un unico magic point Parla Bianca Diffidenti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 novembre 2023) La medicina estetica avanzata produce risultati sempre più significativi nel conseguimento di uno status di bellezza iconica, riducendo puntualmente la necessità di ricorrere ad interventi di chirurgia plastica. Come fare ad avere un lifting per unperfetto senza ricorrere al bisturi effettuando un semplice forellino sulla cute? Ci risponde a riguardo la professoressa, medico estetico di fama internazionale, docente di master specialistici di primo e secondo livello nelle Università di Tor Vergata, UniCam, UniCamillus di Reologia dei filler (selezione e posizionamento), Energy Device in medicina Estetica, Biostimolazione e Bioristrutturazione dei tessuti, Fili monofilamento e di trazione in PDO,nonchè autrice di molteplici pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate Professoressa ...