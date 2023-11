“Licenziamento a un passo” Il giudice fuori dal programma? La voce corre veloce

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 19 novembre 2023) Notizia choc per ildi successo,dal tavolo dei giurati. Di puntata in puntata non sono di certo mancate le occasioni per assistere a stravolgimenti e continui botta e risposta tra il giurato e i colleghi. Un carattere che non passa inosservato, quello del famosissimo, e che spesso lo porta a dividere in due anche l’opinione del pubblico italiano. Insomma, per il vip e cantante la situazione potrebbe non volgere al meglio e questa volta le conseguenze potrebbero essere drastiche. Morganda X-Factor, cosa è successo. L’ex Bluvertigo lascia la trasmissione prima del previsto, questa la notizia che attirerebbe l’attenzione di fan della trasmissione e che porrebbe anche i vertici televisivi a discutere nel dettaglio la faccenda. Non sempre il giurato della tramissione ha avuto uscite del tutto felici, motivo per ...