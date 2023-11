Lecco | morto 13enne caduto nel lago | l’ipotesi di un gioco finito male

(Di domenica 19 novembre 2023) E’ stato portato in ospedale ilche questa mattina ènel golfo di, nella zona di Caviate. Il giovane è rimasto in acqua ben due ore prima dell’arrivo dei soccorsi. Le condizioni sono critiche.: la tragedia Il ragazzo di 13 anni non ce l’ha fatta. Recuperato ieri in gravissime condizioni dalle L'articolo proviene da Il Difforme.

Era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Manzoni di, dove purtroppo è. Due le ipotesi: un tuffo volontario o la tragica conseguenza di un gioco finito male. Solo le ...

Lecco, morto il 13enne recuperato nel lago a 10 metri profondità Sky Tg24

Lecco, morto il 13enne caduto nel lago di Como. L'annegamento e l'ipotesi della sfida con gli amici Open

È finita tragicamente la gita di un gruppo di ragazzini che avevano scelto il lago per trascorrere qualche ora di svago, non è dato ancora sapere quanto autorizzato dai genitori, nella giornata di ier ...Ragazzo di 13 anni finisce nel Lago di Como: morto in ospedale. Restano da chiarire le circostanze in cui il giovane è finito in acqua ...