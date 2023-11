Le strazianti parole del padre di Giulia Cecchettin dopo il ritrovamento del corpo

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 19 novembre 2023) Gino, ildi, che solo un anno fa aveva perso la moglie, si trova ora di fronte al compito straziante di riconoscere ildella figlia,che questo è stato scovato vicino al Lago di Barcis, in provincia di Pordenone, ponendo fine a sei giorni di speranze e ricerche. Tutta l’Italia è stata sconvolta dalla tragica notizia della morte della 22enne e ha tirato un sospiro di sollievo quando il suo assassino, l’ex fidanzato Filippo Turetta, è stato finalmente arrestato. Ginoaffronta un doppio lutto Per la famiglia, la perdita diarriva come un colpo devastante. Suo, Gino, che aveva già perso la moglie l’anno scorso, si ...