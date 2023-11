Le pillole di Polly | recensione di L’amore e le foreste di Éric Reinhardt

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023)è uno scrittore di mezza età, con all’attivo un certo numero di libri che hanno ottenuto un discreto successo. Eppure, è piuttosto scontento e osserva la realtà che lo circonda con sguardo annoiato e cinico, convinto com’è che nulla potrà scalfirlo, o almeno attirare veramente la sua attenzione. Ma le certezze, si sa, sono fatte per essere infrante. Così, un bel giornoriceve una lettera di congratulazioni per il suo ultimo romanzo da parte di una lettrice e da quel momento qualcosa, dentro di lui, inizia a cambiare. Sì, perché le parole di quella donna, che dice di chiamarsi Bénédicte Ombredanne e di essere un’insegnante di liceo di Metz, lo hanno colpito. Tuttavia, non è tanto quello che la donna scrive, ma quello che sembra tacere a impressionarlo; per lui, sono proprio quei silenzi che fanno più rumore, e ...