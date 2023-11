(Di domenica 19 novembre 2023) Jannik Sinner - il più bravo di tutti: voto 9 Peccato per il calo di tensione e di convinzione in finale contro un super Djokovic. Per il resto, le Atpdi Jannik Sinner sono state semplicemente perfette, memorabili. Ha vinto 4 partite contro altrettanti top 8, ha battuto Nole per la prima volta, ha dato a tutti la sensazione di aver fatto nell'ultimo anno i progressi decisivi per puntare alla vetta: è migliorato sul servizio, sull'uscita dal servizio, sulla tenuta nervosa quando è sotto col punteggio, sulla capacità di giocare diagonali strette che rendono il campo più grande all'avversario). Non ha pensato nemmeno per un istante al ‘biscotto' con Rune nell'ultima partita del girone per far fuori Nole dalle semifinali. È stato perfetto nelle analisisue partite, non si è risparmiato sugli autografi e nei selfie con i fan. È sembrato il ...

... in cui non volava una mosca e non c'erano i flash dei cellulare a dare fastidio a chi sta in campo) possono storcere il naso di fronte alla presenza del dj che approfittapause per tenere alto ...

Sinner il migliore, Tsitsipas il peggiore. Le pagelle delle Atp Finals AGI - Agenzia Italia

Italia-Macedonia 5-2: le pagelle della partita delle qualificazioni agli Europei Sky Sport

Gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024. A Skopje la Macedonia, penultima con 7 punti in 7 partite, riceve la capolista Inghilterra, che contro Malta si è limitata al compitino: 2-0. Per ...Anche quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in formato audio: salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo. E se vuoi dare anche tu ...