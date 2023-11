Le pagelle degli Atp Finals

Leggi su agi

(Di domenica 19 novembre 2023) Jannik Sinner - il più bravo di tutti: voto 9 Peccato per il calo di tensione e di convinzione in finale contro un super Djokovic. Per il resto, le Atpdi Jannik Sinner sono state semplicemente perfette, memorabili. Ha vinto 4 partite contro altrettanti top 8, ha battuto Nole per la prima volta, ha dato a tutti la sensazione di aver fatto nell'ultimo anno i progressi decisivi per puntare alla vetta: è migliorato sul servizio, sull'uscita dal servizio, sulla tenuta nervosa quando è sotto col punteggio, sulla capacità di giocare diagonali strette che rendono il campo più grande all'avversario). Non ha pensato nemmeno per un istante al ‘biscotto' con Rune nell'ultima partita del girone per far fuori Nole dalle semifinali. È stato perfetto nelle analisi delle sue partite, non si è risparmiato sugli autografi e nei selfie con i fan. È sembrato il ragazzo perfetto, ...