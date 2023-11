Le nuove sneaker di Valentino sono già le preferite da Andrew Garfield

Leggi su gqitalia

(Di domenica 19 novembre 2023) Nelle ultime settimane la maisonha lanciato sul mercato un nuovo paio diche se avete un debole per lePanda amerete a prima vista. Anche se quella non è l'unica colorazione disponibile. Si chiamano Freedots, in qualche modoun anticipo di primavera, ma in negozio le trovate già, e dalla loro hanno il fatto chebasse, hanno un'aria piuttosto rilassata e comoda, e punk al tempo stesso. Il dettaglio? Beh l'immancabile emblema borchiato di, quello a cui siamo abituati da qualche stagione a questa parte, che rende omaggio all’antica Roma e alla tecnica del “bugnato” delle facciate dei nobili palazzi. Sulla nuovala borchia corre lungo tutto il profilo della scarpa, in un discreto tono su tono, e in equilibrio tra ...