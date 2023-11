Le Corporations sono una nuova servitù della gleba?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 19 novembre 2023) 19 nov – Da qualche mese i discorsi di un senatore australiano, Malcom Roberts di One Nation, esecrato partito populista, danno da pensare per il confronto che propongono tra la condizione di lavoro attuale di moltissimi australiani e ladel periodo medievale.vs.Per la cattiva immagine che ha il Medioevo, coltivata da generazioni di liberal tendenti a dimostrare la bontà di tutto quello che dopo hanno prodotto loro fino ad oggi, probabilmente in molti troveranno paradossale il raffronto. Eppure, se lo si guarda con l’occhio degli storici di professione, es. Cardini, Barbero e Panero, le esternazioni del senatore Roberts appaiono sotto una luce diversa. Viene richiesto solo uno sforzo di immaginazione per ...