Le 10 regole di educazione quando usiamo lo smartphone secondo gli esperti di galateo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Sono glidiDebrett’s ad aver fornito al Daily Mail una lista in dieci punti sulle cose da fare – per essere educati –si usa lo. Ora, effettivamente associare le parole “” ed “” può sembrare un azzardo ma questi signori delhanno 250 anni di storia e qualcosa dovranno pur saperne. Intanto, gli anziani e i giovani hanno modi diversi di interne una telefonata: per i primi chiamare senza avvisare prima con un messaggio è normale, per ino, è maleducato. Altra cosa fondamentale: se uno chiama e non ottiene risposta è buona regola lasciare un messaggio scritto e non contare sul “vedrà la chiamata”. Bisogna infatti avvisare che non si tratta di un’emergenza. Ma vediamo la lista secca: 1. ...