Lavorare a scuola come ATA | tutto sulla nuova figura dell’operatore scolastico

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 19 novembre 2023) Si avvicina l’apertura delle graduatorie Ata 2024 che vedrà l’introduzione della, perL’attenzione è alta sull’apertura delle graduatorie ATA 2024 per tutti coloro che sono interessati anel mondo della: tra le novità, la, ma ecco in che consiste e gli aspetti da conoscere in merito.ATA, operatore: mansioni, requsiti, stipendio – informazioneoggi.it Lo scorso 14 luglio, in relazione al nuovo contrattotramite l’accordo raggiunto dai sindacati e del ...