Lando Norris dovrebbe essere in forma per la finale di Abu Dhabi dopo l’incidente di Las Vegas a 290 km h

F1 - Lando Norris : “Avevo un bel passo - ma non sufficiente per battere Verstappen”

Al secondo giro, la gara ha subito visto in pista la Safety Car per un incidente occorso a. In quel frangente, sia Sergio Perez (Red Bul) che Sainz, finiti in coda, hanno deciso di ...

F1 | Norris impatta violentemente contro le barriere nelle prime fasi del GP di Las Vegas [VIDEO] F1grandprix.it

GP Las Vegas - Dopo il tombino arriva la buca: il motivo del DNF di Norris Formula1 Web Magazine

Nella città dei Casinò e delle roulette, è uscito ancora il 33, ma a Las Vegas abbiamo assistito alla gara più equilibrata della stagione.Lando Norris a muro con la sua McLaren e costretto al ritiro nei primi giri: pilota ok, ma in ospedale per accertamenti. Una magia di Leclerc nel finale vale il secondo posto a Las Vegas e porta ...