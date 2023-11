L’Amen BC Servizi non riesce a vincere | Lucca passa al Palasport Estra

Leggi su lortica

(Di domenica 19 novembre 2023) Amen BCArezzo-Basketball Club68-73 Parziali: 22-16; 43-33; 57-53 Amen BC: Pelucchini 10, Zocca 18, Toia 7, Iannicelli 5, Rossi 8, Jankovic 5, Sempreini 9, Calzini ne, Vagnuzzi ne, Giommetti 4, Terrosi 2, Provenzal ne. All. Evangelisti Ass. Liberto BCL: Landucci ne, Burgalassi 11, Barbieri, Lippi 13, Barsanti, Simonetti 8, Tempestini 2, Del Debbio 8, Pierini 9, Trentin 22, Rinaldi ne. All. Olivieri Ass. Giuntoli Passo falso casalingo perBCArezzo che nel finale si arrende al Basketball Clubin una gara che gli amaranto hanno condotto per larghi tratti. Partono meglio gli ospiti che piazzano un parziale iniziale di 11-0 che costringe coach Evangelisti a chiamare timeout, la reazione della SBA è importante e punto su punto ...