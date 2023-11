L’Al Ittihad | ufficiale | Gallardo il nuovo allenatore

(Di domenica 19 novembre 2023) Dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo, il club di Benezema si affida al tecnico argentino ex River Plate

Maldini in Arabia : ci prova l’Al-Ittihad

Ex Milan - Maldini riparte dall’Al-Ittihad? Ricco budget e carta bianca

Gallardo vola in Arabia : sarà il nuovo allenatore dell’Al Ittihad

Il 47enne tecnico argentino ex River Plate ha confermato: 'Accetterò la proposta dell', mi hanno convinto con un grande progetto in un nuovo campionato interessante. Non vedo'ora di ...

Gallardo va in Arabia Saudita: ufficiale, allena l'Al-Ittihad Goal.com