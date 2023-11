La tragica morte di Giulia Cecchettin | Filippo in fuga tra soldi insanguinati e un kit di sopravvivenza cercato al pc

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 19 novembre 2023) Sarà l’autopsia a stabilire in quale frangente è morta. Sul cadavere della giovane studentessa di Vigonovo ritrovato ieri nella zona di Piancavallo in provincia di Pordenone a circa 1.000 metri di altitudine in fondo ad un dirupo a cinquanta metri dalla sede stradale, sono presenti ferite da arma da taglio al collo e alla testa. Ci sono anche lesioni sulle braccia e sulle mani...