La tragica fine di Giulia | Gettata agonizzante nel dirupo

(Di domenica 19 novembre 2023) Sarà l'autopsia a stabilire in quale frangente è mortaCecchettin. Sul cadavere della giovane studentessa di Vigonovo ritrovato quest'oggi nella zona di Piancavallo in provincia di Pordenone a circa 1.000 metri di altitudine in fondo ad una cinquanta metri dalla sede stradale, sono presenti ferite da arma da taglio al collo e alla testa. Ci sono anche lesioni sulle braccia e sulle mani a significare cheha cercato di difendersi dal suo omicida. Ricercato per il delitto è l'ex fidanzato Filippo Turetta, studente di ingegneria di Torreglia, del quale non si hanno più notizie da sabato scorso. Le ultime immagini dei due studenti risalgono alle ore 23,30 circa proprio di sabato 11 quando le telecamere di videosorveglianza dello stabilimento 'Dior' di Fossò in provincia di Venezia avevano ripreso la violenta ...