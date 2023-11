La Storta Arrestato 30enne per spaccio di droga

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 novembre 2023) CRONACA DI ROMA – Passeggiava con oltre un chilo di hashish e 18 grammi di cocaina, a piedi via Giorgio Strahler, a La. Un, gia’ noto alle forze dell’ordine e’ statoper detenzione ai fini di. I carabinieri lo hanno fermato mentre percorreva la via della Capitale. A insospettirli l’atteggiamento nervoso dell’uomo. Sottoposto a perquisizione personale, ile’ stato trovato in possesso di circa 1,3 kg di hashish, 18 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e la somma di circa 280 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attivita’ di, che sono stati sequestrati. Condotto in caserma, l’uomo e’ stato poi condotto dinanzi al Tribunale di Roma che ha convalidato l’arresto. (Agenzia NOVA)