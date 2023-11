La stella di Zelensky si sta spegnendo

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 19 novembre 2023) È una sera di fine agosto, di quelle che dovrebbero segnare un momento piacevole, invece ne esce un piccolo incidente diplomatico. A cena con un vecchio amico e la sua compagna, che è ucraina, si finisce per forza a parlare della guerra o meglio invasione. Un terreno minato, perché anche il mio ex compagno di scuola, forse per osmosi, si è trasformato nel più tetragono sostenitore della causa e non vuol sentire ragioni, come la sua amica, che si irrigidisce: sto tentando di argomentare, infatti, che, per quante ragioni abbiano, gli ucraini dovranno per forza arrivare a una tregua stabile e per arrivarci dovranno giocoforza sacrificare qualcosa: perché un conto è avere ragione, un conto è avere le forze. Niente da fare: la signora, visibilmente incazzata, mi sibila soltanto “noi non ci arrenderemo mai, confino alla vittoria”. Auguri, rispondo, ma la vittoria ...