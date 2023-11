La stella del West Ham è stata costretta ad abbandonare per un sospetto infortunio al tendine del ginocchio durante il servizio con la nazionale

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 novembre 2023) Breaking: Michail Antonio è stato costretto a lasciare il campo per unaldelmentre giocava per la Jamacia sabato. L’attaccante delHam è stato una componente cruciale nella squadra di David Moyes finora in questa stagione, nel tentativo di destreggiarsi tra il calcio europeo e quello. Ma in quello che potrebbe essere un duro colpo per la loro stagione, Antonio è stato visto zoppicare lungo il tunnel dopo essere stato sostituitola partita della CONCACAF Nations League della Giamacia contro il Canada. Non buone notizie per Giamaica eHam poiché Michail Antonio lascia presto il campo #reggaeboyz pic.twitter.com/NwLLp29XcI — MG Sports Media (@MilitaryGooner) 18 novembre 2023 La ...