La sorella di Giulia Cecchettin attacca Salvini | lui chiarisce | “Anch’io penso che Turetta sia colpevole”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 19 novembre 2023) La polemica, pur nel comprensibile dolore, sembra più frutto di un equivoco che altro, ma alladella vittima dell’ultimo femminicidio consumatosi in Italia, quello di, cheil ministro dei Trasporti Matteoper un tweet, arriva comunque un chiarimento che dovrebbe chiudere la discussione. Ladicontro“Il ministro dei Trasporti che dubita dellazza diperché bianco, perché ‘di buona famiglia’. Anche questa è violenza, violenza di Stato”, ha scritto in mattinata Elena, in una storia su Instagram, commentando un post di questa mattina di Matteoin cui si ...