La Sirio Salerno ’92 espugna Casalnuovo ed è sola in vetta

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa larga vittoria esterna sul parquet del Basket ’75, nonostante due assenze pesanti, il primato solitario in classifica nel girone B della Serie B femminile. Weekend niente male per la’92: la formazione di patron Angela Somma è a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate ed è inda, dopo la sconfitta di Marigliano a Potenza. Vien da dire “undici su undici”, considerando il numero di partite complessivamente giocate (e tutte vinte) dalle granatine tra amichevoli pre-stagionali, Coppa Campania e campionato. Un gran bell’inizio per coach Visnjic. Pur senza Silatsa ed Orchi, rimaste a riposo per smaltire alcuni lievi acciacchi,ha fatto ancora passi avanti al palasport di viale dei Cedri, dove la pratica ...